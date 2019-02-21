رياضة | 3 بدلاء لـ مارسيلو في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 3 بدلاء لـ مارسيلو في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازالت الأنباء بشأن رحيل البرازيلي مارسيلو عن ريال مدريد نهاية الموسم الجاري وذلك بعد قلة مشاركاته تحت قيادة سانتياجو سولاري المدير الفني للفريق.

وأكدت صحيفة ABC الإسبانية بأن مسيرة مارسيلو مع ريال مدريد باتت على وشك الانتهاء ولكن ليس بأي ثمن، حيث لن يفرط الملكي في مارسيلو بأقل من 50 مليون يورو.

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وكشفت الصحيفة الإسبانية عن القائمة المحتملة لتعويض مارسيلو والتي ضمت عدة أسماء على رأسهم ماركوس ألونسو الذي لا يعيش أفضل أيامه في تشيلسي مع المدرب ساري وكذلك جونيور فيربو نجم ريال بيتيس الذي يعد أحد اكتشافات هذا الموسم.

كما ذكرت الصحيفة الإسبانية بأنه على الرغم من وجود العديد من الإصابات في مدريد إلا أن الفريق في حالة تأهب دائماً وهناك لاعب آخر على رادار الفريق هو أليكس ساندرو نجم يوفنتوس، حيث إن وصول مارسيلو للنادي الإيطالي سيسهل رحيله.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن ريال مدريد مطالب بحسم مستقبل ثيو هيرنانديز وأشرف حكيمي، فالأول معار إلى سوسيداد ولا يبدو أن لديه شيء يقدمه للملكي أما الثاني فقد تحول من ظهير أيمن إلى ظهير أيسر مع بروسيا دورتموند.