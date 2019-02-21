محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الأربعاء الموافق 21 فبراير 2019.
الأهلي يُخلد رحيل خالد توحيد في مباراته أمام الداخلية
جلسة مع جروس وانتقادات.. الخليج 365 يرصد توابع تعادل الزمالك مع الجيش
عمل جماعي رائع يهدي جيرالدو هدفه الأول بقميص الأهلي
بثلاثية أمام الداخلية.. الأهلي يُعادل بيراميدز ويقلص الفارق مع الزمالك
بكاء أحمد سمير عقب تسببه في تعثر الزمالك "فريقه الأسبق"
المقاصة يُعلن طلبه من اتحاد الكرة تعديل موعد مباراتين له أحدهما مع الزمالك
للمرة الثالثة على التوالي.. خالد بو طيب يسجل للزمالك
ريال مدريد يدرس الاستغناء عن جاريث بيل
الزمالك يهدر فوزًا غاليًا أمام الجيش ويتيح فرصة للأهلي لتضييق الفارق
المقاولون يستعيد موقعه بالمربع الذهبي بالدوري ويزيد من معاناة سموحة
المسابقات تعاقب لاعبي بيراميدز والجونة.. وتصدر 3 غرامات ضد الزمالك
بالأرقام.. المقاصة 2017 Vs بيراميدز 2019.. كيف تفوقت "المدرسة" على ملايين "التكوين السريع"؟
تقرير.. بيراميدز مع دياز.. 5 ملامح فنية في 7 أيام
المدمر.. كاف يسلط الضوء على تألق ساسي مع الزمالك
تقرير.. المنافسة تشتعل.. 4 مستفيدين من تعثر بيراميدز أمام الجونة
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الأربعاء.. تفويت الجونة للأهلي.. كواليس ما بعد تعادل الزمالك.. وطلب المقاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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