رياضة | مانشستر سيتي يرصد 150 مليون جنيه استرليني من أجل الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يرصد 150 مليون جنيه استرليني من أجل الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن مانشستر سيتي يتطلع لعقد عدد من الصفقات الإنجليزية الشابة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية بأن مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا يحتاج للكثير من الصفقات في الصيف، حيث يعاني السيتيزنز من نقص عددي واضح في مركزي الظهير الأيسر ومتوسط الميدان الدفاعي.

وكشفت الصحيفة البريطانية أن إدارة مانشستر سيتي ترغب في زيادة عدد اللاعبين الإنجليز في قائمة الفريق لذلك ستكون جميع التعاقدات الصيفية من لاعبين إنجليز يافعين.

وأكدت ذا صن أن إدارة مانشستر سيتي ستعطي للمدرب بيب جوارديولا مبلغ 150 مليون استرليني من أجل التعاقدات الصيفية.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الإسباني بيب جوارديولا يفكر في التعاقد مع ثلاثة لاعبين إنجليز مميزين للغاية وهم ديكلان رايس نجم وسط وستهام وآرون وان بيساكا الظهير الأيمن لكريستال بالاس وبين شيلويل الظهير الأيسر لليستر سيتي.

ونوهت الصحيفة البريطانية بأن هؤلاء اللاعبين يتألقون بشدة هذا الموسم مع أنديتهم لذلك سيكونوا الهدف الأهم بالنسبة للسيتيزنز في الصيف المقبل خاصةً بين شيلويل وديكلان رايس الذي يعد البديل الأمثل للبرازيلي فيرناندينيو في خط الوسط.