رياضة | جوارديولا يعترف بحظه أثناء تدريب برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يعترف بحظه أثناء تدريب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتيي الإنجليزي، إنه كان محظوظًا بوجود الثلاثي ميسي وتشافي وإنييستا في بداية مشاركته بعالم التدريب مع برشلونة، مشيرًا إلى أن هؤلاء الثلاثة هم سبب نجاحه داخل الفريق.

وحصل جوارديولا، على أفضل مدرب رقميًا في موسم واحد بتاريخ أوروبا كلها خلال تدريب الفريق الإسباني.

وأضاف جوارديولا، في مؤتمر صحفي بمدينة شالكة، أمس الثلاثاء، "أنا لا أناقش ولو لثانية واحدة، وقد قلتها عديد المرات، كنت أملك لاعبين غير طبيعيين، وبالتحديد فيما يتعلق بميسي وتشافي وإنييستا في برشلونة".

وتابع: "هذا ما حصل لي أيضًا مع بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي، كنت رجلًا محظوظًا، أتفق مع من يقولون هذا".