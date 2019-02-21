رياضة | موعد مباراة دينامو كييف وأوليمبياكوس بالدوري الأوروبي يوم الخميس 21 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة دينامو كييف وأوليمبياكوس بالدوري الأوروبي يوم الخميس 21 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي أولومبياكوس اليوناني المحترف في صفوفه اللاعب المصري احمد حسن كوكا، نظيره فريق دينامو كييف، في الساعة العاشرة مساءً في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات إياب دور ال32 من بطولة الدوري الأوروبي.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، عن إذاعة مباراة اولمبياكوس ضد دينامو كييف عبر قناة بين سبورتس الرياضية 7 HD، وسوف يعلق على المباراة المعلق أحمد عبده.

ويسعى فريق دينامو كييف لتحقيق بطولة الدوري الأوروبي هذا الموسم، بعد النتيجة الإيجابية التي حققها في الذهاب باليونان

ويريد نادي أولمبياكوس لتقديم أداء جيد ومميز في هذا الدور، وتحقيق المفاجأة والإطاحة بنادي دينامو كييف من بطولة الدوري الأوروبي، بعد التعادل على أرضه بنتيجة 2-2.

كما يمكنكم متابعينا مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة نادي دينامو كييف الأوكراني ضد فريق أولمبياكوس اليوناني بالدوري الأوروبي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.