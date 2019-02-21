سيميوني: أتلتيكو مدريد لم يحسم التأهل

وقال سيميوني في تصريحات عقب اللقاء: "قدمنا مباراة قوية جماعيا وتحكمنا في زمام الأمور مع مرور الوقت، هددنا مرمى المنافس في عدة مناسبات ثم جاء الهدفان في شباك فريق قوي للغاية مثل يوفنتوس، سنعاني على ملعبهم هناك".

وتابع: "التأهل لم يحسم بعد، هناك مباراة أخرى وبالطبع سنعاني أمام منافس كبير، يوفنتوس يمتلك لاعبين كبار".