شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلى فى اجتماع هام بقلعة الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلى برئاسة محمود الخطيب اجتماعًا ظهر اليوم ،الخميس، بمقر النادي بالجزيرة ،لمناقشة عدة أمور فرضت نفسها على سطح الأحداث الكروية داخل القلعة الحمراء.

ويناقش مجلس الأهلى فى اجتماعه العديد من الملفات الإدارية والكروية الموضوعة على أجندة أعمال إجتماع مجلس الإدارة اليوم الخميس.