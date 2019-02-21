اونلاين | عاجل بث مباشر الهلال والاتحاد في الدوري السعودي| دوري بلس | Dawri Plus

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عاجل بث مباشر الهلال والاتحاد في الدوري السعودي| دوري بلس | Dawri Plus

الهلال والاتحاد بث مباشر الدوري السعودي الممتاز للمحترفين 2018-2019 الجولة الحادية والعشرين الدور الثاني , سنكون علي موعد مع مباراة قوية ستجمع بين اتحاد جدة والهلال في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من الدوري السعودي الممتاز في لقاء سيقام علي ملعب فريق اتحاد جدة ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ( الجوهرة المشعة ).

المواجهة في الذهاب في الاسبوع السابع من الدوري السعودي قد انتهت بفوز الهلال بنتيجة 3-1 بكل سهولة في موقعة كانت سهلة علي الزعيم علي ميدانه وامام جماهيره ونجح في حسمها بكل سهولة وسيسعي الهلال لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم من اجل الاستعداد للموقعة الهامة للزعيم في اياب ربع نهائي البطولة العربية امام اتحاد اخر وهو الاتحاد السكندري المصري في موقعة ستكون صعبة علي ملعب برج العرب في الاسكندرية امام خصم عنيد.

