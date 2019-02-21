رياضة | القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل فريق الهلال ضيفاً ثقيلاً على الاتحاد في جدة، اليوم الخميس ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستضيف ملعب "الجوهرة المشعة" بجدة مباراة الهلال مع الاتحاد، وذلك اليوم الخميس في تمام الساعة الـ7:25 بتوقيت مدينة القاهرة والـ8:25 بتوقيت مكة المكرمة و9:25 بتوقيت دولة الإمارات.

ويحتل حالياً نادي الهلال المركز الأول بجدول ترتيب بطولة الدوري السعودي برصيد 49 نقطة حيثُ لعب 20 مباراة وفاز 15 لقاء وتعادل 4 لقاءات وخسر لقاء وحيدة.

بينما يتواجد نادي الاتحاد بالمركز الخامس عشر بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري السعوديللمحترفين برصيد 15 نقطة حيثُ لعب 20 مباراة وفاز 3 مباريات وتعادل 6 مباريات وخسر 11 مباراة.

وستنقل مباراة الهلال مع الاتحاد في كلاسيكو الجولة 21 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين مذاعة عبر قناتي:

- قناة ksa sport 1 بصوت المعلقين فارس عوض وبلال علام

- قناة دوري بلس HD1، بصوت المتميز علي سعيد الكعبي (Dawri).

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة كلاسيكو الهلال بقيادة زوران ماميتش والاتحاد بقيادة سلافين بيليتش عبر البث المباشر والمجاني على موقع الخليج 365 الرياضي.

ويدخل نادي الهلال اللقاء على أمل حصد الثلاث نقاط وينتظر تعثر النصر في هذه الجولة لتوسيع الفارق بينهما أما على الجانب الآخر فالطموحات مختلفة حيث يسعى لاعبو العميد للخروج من منطقة الخطر.