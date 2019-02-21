رياضة | مواعيد مباريات الإياب بدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات الإياب بدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت منافسات مرحلة الذهاب في بطولة دوري أبطال أوروبا، والذي يحمل لقبها نادي ريال مدريد الإسباني في أخر 3 نسخ للبطولة الأوروبية. ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات الإياب في دور ال16 من البطولة. * يوم 5 / 3 / 2019 - ريال مدريد vs أياكس امستردام. - بوروسيا دورتموند vs توتنهام هوتسبير. * يوم 6 / 3 / 2019 - بورتو vs روما. - باريس سان جيرمان vs مانشستر يونايتد. * يوم 12 / 3 / 2019 - يوفنتوس vs أتليتكو مدريد. - مانشستر سيتي vs شالكة. * يوم 13 / 3 / 2019 - برشلونة vs أولمبيك ليون. - بايرن ميونيخ vs ليفربول.