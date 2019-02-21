شكرا لقرائتكم خبر عن نجم مانشستر سيتي بعد تخطي شالكه: لن نستسلم والان مع التفاصيل
الخليج 365- علق الألماني ليروي ساني نجم مانشستر سيتي على الفوز على شالكه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.
وقال ساني في تصريحات نشرتها BBC: "المباراة تعني لي الكثير، أنا أشعر ببعض الحزن لشالكه لأن الأجواء كانت رائعة مثلما هم دائما، قدموا مباراة جيدة، والطريقة التي دافعوا بها كانت صعبة".
وأضاف اللاعب: "في النهاية نجحنا في إنهاء المباراة، سجنا 3 أهداف خارج ملعبنا، وهذا أهم شيء، نحن لا نستسلم أبدا".
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