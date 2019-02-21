شكرا لقرائتكم أخبار كريستيانو رونالدو اليوم الأربعاء 20 / 2 / 2019 الدون الهداف التاريخي فى مرمى أوبلاك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قاد النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو هجوم يوفنتوس الإيطالى فى المواجهة الهامة أمام أتلتيكو مدريد الإسباني، فى اللقاء الذى انطلق فى العاشرة مساء اليوم الأربعاء على ملعب "واندا متروبوليتانو" فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

كريستيانو رونالدو غزارة تهديفية أمام أتلتيكو مدريد



يعود النجم كريستيانو رونالدو اليوم الأربعاء للعب ضد غريم فريقه السابق ريال مدريد، حيث من المنتظر أن يقود يوفنتوس فى المواجهة أمام أتلتيكو مدريد اليوم فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

وخاض رونالدو 31 مباراة أمام أتلتيكو مدريد بقميص الفريق الملكى، نجح فى تسجيل 22 هدفا بالتمام والكمال، بالإضافة إلى صناعته 8 أهداف لزملائه.



رونالدو أمام أتلتيكو مدريد

كريستيانو رونالدو أكثر اللاعبين تسجيلا فى أوبلاك قبل مواجهة اليوم



الحارس السلوفينى لأتلتيكو مدريد يان أوبلاك يخشى مواجهة يوفنتوس بقيادة الدون كريستيانو رونالدو اليوم، نظرا للخلفية التاريخية التى تدعم البرتغالى فى لقاء اليوم.

رونالدو أهو أكثر اللاعبين تسجيلا فى أوبلك طوال مسيرته الكروية، حيث نجح رونالدو فى تسجيل 8 أهداف فى مرمى أوبلاك من بين 22 هدفا سجلها رونالد فى تاريخه أمام الروخيبلانكوس.