شكرا لقرائتكم خبر عن لقاءات قوية فى الجولة الـ 22 بدورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم الخميس ، لقاءات قوية فى إطار منافسات الجولة الـ 22 بدورى عمومى سيدات كرة اليد للموسم المحلى 2018 / 2019 .

تشهد هذه الجولة لقاءات بين كلا من ، أصحاب الجياد مع السنطة و المنصورة مع الشمس و الزهور مع 6 أكتوبر و الأهلى مع الجزيرة .

فيما تشهد نفس الجولة أيضا مباريات بين كلا من، هليوليدو مع الطيران و سموحة مع مدينة نصر و النصر مع المعادى .