محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميًا أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم ومسؤولو كرة القدم عن يوم الأربعاء الموافق 20 فبراير 2019.
خبيرتحكيمي: ضربة جزاء الداخلية أمام الاهلي غير صحيحة
سيد عبد الحفيظ يتحدث عن "هدايا بيراميدز والزمالك".. حسم الدوري.. ومباراة الجونة
يوسف: المبالغة مرفوضة.. والدوري مازال في الملعب
المقاصة يُعلن طلبه من اتحاد الكرة تعديل موعد مباراتين له أحدهما مع الزمالك
وزير الرياضة: طفرة كبيرة لـ6 ملاعب خلال كأس الأمم
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات الأربعاء.. الجونة وتفويت مباراة الأهلي.. هدايا الزمالك وبيراميدز.. وخطأ تحكيمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.