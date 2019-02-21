رياضة | رونالدو يكشف سبب إشارته لجماهير أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يكشف سبب إشارته لجماهير أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس عن سبب إشارته لجماهير أتلتيكو مدريد أثناء المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب واندا متروبوليتانو وفاز بها الاتلتيكو على يوفنتوس بهدفين نظيفين في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وفسر رونالدو إشارته لجماهير أتلتيكو مدريد في المباراة في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، قال فيها: "أنا أمتلك 5 بطولات من دوري أبطال أوروبا وأتلتيكو لم يحقق اللقب على مدار تاريخه".

وعن إمكانية تتويج أتلتيكو مدريد بدوري الأبطال، اختتم رونالدو تصريحاته قائلاً : "سنرى ما سيحدث".