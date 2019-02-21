رياضة | أليجري: نستطيع التأهل لربع النهائي دوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أليجري: نستطيع التأهل لربع النهائي دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكَّد ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس أنهم لا يمكنهم التأهل للدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا وذلك عقب الخسارة من أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا وسيلتقي الفريقان في تورينو يوم 12 مارس المقبل.

وقال أليجري في تصريحات نقلها موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي: "هم فريق يلعبون بنفس الطريقة ونجحوا في عقابنا في الركلات الثابتة، لم نكن مستعدين لكن لا يزال بإمكاننا التأهل للدور ربع النهائي من البطولة".

وعن مشاركة ديبالا في التشكيل الأساسي، قال أليجري : "لقد قدم مباراة جيدة مثل الجميع".

كما أشاد أليجري بقرارات حكم المباراة الذي ألغى هدفًا للإسباني ألفارو موراتا بسبب إعاقة جيورجيو كيليني بعد العودة لتقنية الفيديو.

وأضاف : "يجب علينا أن نقدم مباراة رائعة في الإياب من أجل التأهل، دعونا نفكر في الكالتشيو حاليًا، لدينا 3 مباريات قبل مباراة أتلتيكو".

وتابع : "الأهداف جاءت من كرات ثابتة؟ لست قلقًا، سنعمل على ذلك لكن الآن لنضع هذه الأشياء جانبا".

واختتم أليجري تصريحاته معلقا على احتفال الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني للروخيبلانكوس بالهدف الأول قائلا: "لا يزعجني هذا الاحتفال، هذا يحدث دائمًا، علينا أن نواصل القتال".