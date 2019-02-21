رياضة | أوبلاك بعد الفوز على يوفنتوس: لم نحسم التأهل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوبلاك بعد الفوز على يوفنتوس: لم نحسم التأهل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد السلوفيني يان أوبلاك حارس مرمى أتلتيكو مدريد عقب الفوز على يوفنتوس بهدفين نظيفين في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بأن الأمور لم تنته بعد.

وقال أوبلاك في تصريحات صحفية عقب المباراة: "كنا نعرف أن المباراة ستكون صعبة لكن أعتقد أننا قمنا بها بالطريقة الصحيحة، كان لدينا المزيد من الفرص للتسجيل لذا أعتقد أنه يمكننا أن نكون سعداء بهذه المباراة".

وأضاف: "إنه أمر جيد بالنسبة لنا لكن الأمور لم تنته بعد، لا يزال هناك 90 دقيقة من العمل في تورينو، علينا أن نبقى هادئين ونحضر جيدًا للمباراة".

وتابع: "كان مضحكًا بعض الشئ أن قلبي الدفاع هم من سجلوا الأهداف لأنه أمر غير معتاد لكن الشئ المهم هو أننا فزنا، لقد هنأتهم على الأهداف فهم يستحقون ذلك".

واختتم أوبلاك تصريحاته قائلاً : "أنت لا تجهز للمباراة بطريقة مختلفة إذا لعب كريستيانو رونالدو، هو واحد من أفضل اللاعبين في التاريخ وسجل العديد من الأهداف لكنك تُجهز للمباراة بأكملها ضد يوفنتوس كفريق، نحن سعداء بلعب مباريات كبيرة ومباراة الليلة كانت كبيرة جدًا".