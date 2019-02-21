رياضة | بيرنارديسكي بعد الخسارة من الروخيبلانكوس: سنحاول تحويل النتيجة في الإياب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيرنارديسكي بعد الخسارة من الروخيبلانكوس: سنحاول تحويل النتيجة في الإياب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد فيديريكو بيرنارديسكي نجم يوفنتوس عن خيبة أمله عقب الخسارة من أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بأنهم سيحاولون تحويل النتيجة في مرحلة الإياب.

وقال بيرنارديسكي في تصريحات لشبكة سكاي سبورت إيطاليا: "كنا نعرف الصعوبات التي سنواجهها في هذا الملعب ضد فريق قوي مثل أتلتيكو مدريد".

وأضاف : "لسوء الحظ، لم تسر الأمور بالطريقة التي كنا نأملها لكن هذه المباريات عبارة عن 180 دقيقة لذا سنحاول تحويل النتيجة في مرحلة الإياب".

وتابع : "نحن فريق قوي وعلى علم بذلك، يجب أن نلعب بشكل أفضل في مرحلة الإياب وفوق كل ذلك ألا نرتكب الأخطاء التي ارتكبناها الليلة، إنها نتيجة جيدة لأتلتيكو لكن بالتأكيد يمكن تحويلها، سنبذل كل ما لدينا من أجلها وسنفعلها أمام جماهيرنا".

وعن التدرب على الركلات الثابتة قبل مواجهة أتلتيكو، قال بيرنارديسكي : "لقد تدربنا في التدريبات خلال الأسبوع على الدفاع في الركلات الثابتة لكننا كنا نعرف أن ذلك من الصعب في مواقف بالمباراة وأن الأمر يدور حول التفاصيل".

وواصل : "لسوء الحظ استقبلنا هدفين متشابهين إلى حد كبير، عندما تستقبل هدفًا فهناك خطأ بالتأكيد في مكان ما".

واختتم بيرنارديسكي تصريحاته قائلاً : "الآن أمامنا 90 دقيقة لنثبت أننا نستحق البقاء في دوري أبطال أوروبا. هناك خيبة أمل لكننا ندرك أيضًا أن الأمور لم تنته بعد، يجب أن نركز طاقتنا على ما يمكن أن نفعله بالمستقبل وليس على ما حدث بالفعل".