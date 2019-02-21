رياضة | رونالدو يحصل على تقييم جيد رغم الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يحصل على تقييم جيد رغم الهزيمة أمام أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط فريق يوفنتوس الإيطالي أمام أتلتيكو مدريد بهدفين دون مقابل مساء الأربعاء في مباراة ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم 2018/19.

ووفقاً لموقع "هوسكورد" المتخصص في الإحصائيات، حصل كريستيانو رونالدو على تقييم جيد بين لاعبي يوفنتوس رغم الهزيمة بثنائية من فريق دييجو سيميوني.

وفيما يلي نرصد لكم تقييم فريق يوفنتوس في تلك المباراة:

حراسة المرمى: تشيزني (6.6)

خط الدفاع: دي تشيلو (6.3)، بونوتشي (6.2)، كيليني (6.4)، ساندرو (6.3)

خط الوسط: بيانيتش (6.6)، بينتانكور (5.9)، ماتويدي (6.1)

خط الهجوم: ديبالا (6.7)، رونالدو (7.4)، ماندزوكيتش (6.7)