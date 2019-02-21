رياضة | تيديسكو يعلق على الخسارة من مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تيديسكو يعلق على الخسارة من مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب دومينيكو تيديسكو المدير الفني لشالكه عن أسفه عقب الخسارة من مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.

وقال تيديسكو في تصريحات صحفية عقب المباراة : "خسارتنا بالتأكيد مخيبة للآمال ومن المهم أن نتعلم منها".

واختتم تيديسكو تصريحاته قائلاً : "استطعنا تسجيل هدفين في شباك السيتي رغم أنهما من ركلتي جزاء لكن كان من المفترض أن نتحلى بذكاء أكثر في بعض المواقف".