شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مميزة لـ كريستيانو رونالدو أمام أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل

الخليج 365- فاز أتليتكو مدريد الإسباني على يوفنتوس الإيطالي، بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات ذهاب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا. وجاءت أرقام كريستيانو رونالدو أمام نادي أتليتكو مدريد كالتالي: 39 تمريرة صحيحة وبنسبة تمريرات 95% و7 تسديدات وصنع فرصتين للتسجيل وأكثر من 7 مراوغات ناجحة و11 إلتحاما ناجحا إضافة إلى تشتيت الكرة مرتين.

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