شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا يشيد بثنائي مانشستر سيتي بعد الفوز على شالكه والان مع التفاصيل

الخليج 365- أشاد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي بلاعبي الفريق ليروي ساني ورحيم سترلينج. وقال جوارديولا في تصريحات لصحيفة كيكر الألمانية عقب المباراة، حيث قال: "لن نصل إلى أبعد مرحلة في البطولة ما لم نتحسن". واختتم جوارديولا تصريحاته قائلاً : " قدم الثنائي ليروي ساني ورحيم سترلينج آداءا رائعًا وساهما في صناعة الفارق".

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