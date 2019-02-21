شكرا لقرائتكم خبر عن سترلينج: جعلنا مباراة شالكه صعبة علينا والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكد الإنجليزي رحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي عقب الفوز على شالكه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بأنهم جعلوا المباراة صعبة عليهم.

وقال سترلينج في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية BBC : "كانت مباراة صعبة جداً، نحن جعلنا المباراة صعبة على أنفسنا، لكننا عدنا مجددًا، حتى بوجود 10 لاعبين فقط".

وأضاف: "المدافع دخل باندفاع قليلا، وحصلت على فرصتي من أجل تسجيل الهدف، وإحراز النقاط الثلاث".

واختتم ستيرلنج تصريحاته قائلاً : "لقد واجهنا بعض المواقف الصعبة هذا الموسم، ولا يمكنك الفوز في كل مباراة بنتيجة 3/0، في دوري الأبطال بإمكان المنافس أن يتفوق عليك".