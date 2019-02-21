شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كريم شحاتة يُشيد بانفراد "سوبر كورة" بمقترح تعديل لائحة الجبلاية وشروط بيع المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الإعلامي كريم حسن شحاتة بانفرد موقع "سوبر كورة" بنشر المقترحات التى أرسلتها أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، بشأن تعديل لائحة النظام الأساسى فى الاجتماع الطارئ، المقرر إقامته يوم السبت المقبل. وعرض كريم شحاتة خلال تقديم برنامجه "كورة كل يوم" عبر شاشة "الأولي" المستندات التي حصل عليها سوبر كورة، حيث تضمنت المقترحات العديد من البنود الساخنة، خاصة فيما يخص بيع الأندية حقوق المباريات فى المسابقات المختلفة.

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