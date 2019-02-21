رياضة | ساني : نحن لا نستسلم أبداً وحزين لشالكه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساني : نحن لا نستسلم أبداً وحزين لشالكه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الألماني ليروي ساني نجم مانشستر سيتي عن عقب الفوز على شالكه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بأنهم لا يستسلمون أبداً، كما أعرب عن حزنه لشالكه ناديه السابق.

وقال ساني في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية BBC: "المباراة تعني لي الكثير، أنا أشعر ببعض الحزن لشالكه لأن الأجواء كانت رائعة مثلما هم دائما، قدموا مباراة جيدة، والطريقة التي دافعوا بها كانت صعبة".

وأضاف: "في النهاية نجحنا في إنهاء المباراة، سجنا 3 أهداف خارج ملعبنا، وهذا أهم شيء".

واختتم ساني تصريحاته قائلاً : "بإمكانك رؤية أن هذا يعني الكثير، نحن لا نستسلم أبدا، نحن دائما نريد مواصلة القتال".