رياضة | جوارديولا يكررها مجددا: لسنا مستعدين للفوز بدوري أبطال أوروبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يكررها مجددا: لسنا مستعدين للفوز بدوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، إنه من أكبر مؤيدي تقنية الـ VAR، مشيرا إلى أن ركلتي جزاء شالكة صحيحتان.
وقال جوارديولا في تصريحات صحفية : "البطاقة الحمراء يمكن أن تحتسب كبطاقة حمراء لاوتاميندي، والنتيجة جيدة لكن الأمر لم يحسم بعد، وأتمنى أن يساعدنا جمهورنا في مباراة الإياب وأن نتحسن أكثر".
وأضاف : "المنافس اليوم جيد للغاية، ولديهم الجودة لتصدير المشاكل، وهم لم يفعلوا ذلك كثيرا، لقد لعبنا لمدة 20 دقيقة بـ 10 لاعبين ضد 11 لاعب".
وتابع : "لسنا مستعدين بعد للقتال على بطولة دوري أبطال أوروبا، والدنيا الكثير من السنوات للفوز بها".