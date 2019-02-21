رياضة | كيليني بعد الخسارة من الروخيبلانكوس: سنبذل أقصى ما لدينا في تورينو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيليني بعد الخسارة من الروخيبلانكوس: سنبذل أقصى ما لدينا في تورينو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جورجيو كيليني قائد يوفنتوس عقب الخسارة من أتلتيكو مدريد بهدفين نظيفين في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بأنهم سيبذلوا أقصى ما لديهم في مباراة العودة.

وقال كيليني في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: "التفاصيل والأحداث تقرر المباريات. كنا نعلم أنهم خطيرون للغاية في الركلات الثابتة وكان علينا أن نكون أكثر تركيزًا. الآن علينا الضغط على زر إعادة الضبط ومحاولة قلب النتيجة".

وأضاف : "نحن لسنا سعداء بالتأكيد. إنها نتيجة ثقيلة للعودة منها وتحقيق الفوز لكننا سنبذل أقصى ما لدينا في تورينو".

واختتم كيليني تصريحاته قائلاً : "بدأنا المباراة بإيجابية، كنا نعرف جودتهم لكن كان يجب أن نكون أكثر تركيزًا في الكرات الثابتة. لا يزال هناك 3 أسابيع للتحضير لمباراة العودة وسنراهن عليها في تورينو".