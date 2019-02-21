رياضة | ننشر هدافي المجموعة الثامنة بدوري القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر هدافي المجموعة الثامنة بدوري القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صراع قوي، ومنافسة ساخنة، على لقب هدّاف الموسم الحالي، للمجموعة الثامنة، من دوري القسم الثالث، حيث يحتل محمد عبد الحميد "لوكا" مهاجم سمنود السابق، قائمة الهدافين برصيد 14 هدف، يليه أحمد نصر مهاجم مالية كفر الزيات، الذي سجل 12 هدف، ثم اسلام شحته لاعب طوخ بـ 11 هدف، بينما نجخ محمد دسوقي وفوزي فتحي لاعب سبورتنج كاسل ومركز شباب زفتى 10 أهداف لكل منهما، يليهما عمرو صبحي هدّاف ميت خاقان بـ 9 أهداف.

ورصد "الخليج 365 الرياضي" هدافي المجموعة قبل جولة من ختام الدور الثاني :

1- محمد عبد الحميد لوكا.. سمنود 14 هدف.

2- أحمد نصر.. المالية 12 أهداف.

3- اسلام شحته.. طوخ 11 هدف.

4- محمد الدسوقي.. سبورتنج كاسل 10 أهداف.

5- فوزي فتحي.. شباب زفتى 10 أهداف.

6- عمرو صبحي.. ميت خاقان 9 أهداف.

7- كريم سليم.. طوخ 8 أهداف.

8- محمد رمضان حله .. سرس 7 أهداف

9- ياسر رضا.. عثماسون 7 أهداف.

10- محمد صلاح.. عرب الرمل 7 أهداف.

11- محمد العطار.. سبورتنج كاسل 6 أهداف.

12- محمود حرشه.. طوخ 6 أهداف.

13- أحمد مصطفى.. سمنود 6 أهداف.

لاعبين سجلوا 5 أهداف

- محمود شهاب.. المالية 5 أهداف.

- عادل عبد المقصود.. سمنود 5 أهداف.

- أحمد بالّي.. سرس الليان 5 أهداف.

- أحمد سعد.. ميت خاقان 5 أهداف.

- محمد سامبو.. بطا 5 أهداف.

- أحمد فرحات نجوم 5 أهداف.

لاعبين سجلوا 4 أهداف

- سيد فرج.. طوخ 4 أهداف.

- محمد عبد الرحمن.. المالية 4 أهداف.

- شكري ابراهيم.. عرب الرمل 4 أهداف.

- نادر الغريب.. عرب الرمل 4 أهداف.

- ابراهيم الحملاوي عرب الرمل 4 أهداف.

- عادل خضره.. الصيد 4 أهداف.

- محمود طه.. عثماسون 4 أهداف.

- شريف إيفا.. بطا 4 أهداف.

- هشام بكر.. بطا 4 أهداف.

- حمدي محيى.. النجوم 4 أهداف.

- حسام رجب.. سمنود 4 أهداف.

- عبد الرحمن عبد الفتاح .. ميت خاقان 4 أهداف.

- ابراهيم الحاج علي غزل شبين 4 أهداف.

لاعبين سجلوا 3 أهداف

- محمود عبد السلام.. بنها 3 أهداف.

- باسم عادل .. المالية 3 أهداف.

- حازم النحاس.. المالية 3 أهداف.

- رضوان عزت .. المالية 3 أهداف.

- حاتم فرحات .. عرب الرمل 3 أهداف.

- رياض حسن.. عرب الرمل 3 أهداف.

- أحمد حسن .. سمنود 3 أهداف.

- علاء السعيد.. الصيد 3 أهداف.

- سامح بكري .. سرس الليان 3 أهداف.

- محمد سمير .. سرس الليان 3 أهداف.

- مصطفى الورداني.. سرس الليان 3 أهداف.

- حماده عاطف .. ميت خاقان 3 أهداف.

- أحمد سعد.. عثماسون 3 أهداف.

- محمد صلاح.. كاسل 3 أهداف.

- علاء زقزوق .. غزل شبين 3 أهداف

- يحيى زكريا.. السادات 3 أهداف.

- علاء ناجي .. السادات 3 أهداف

- محمد معارك السادات .. 3 أهداف

- فرج محمد.. زفتى 3 أهداف.