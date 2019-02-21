رياضة | خيمينيز بعد الفوز على يوفنتوس: بطاقة التأهل لا تزال في الملعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خيمينيز بعد الفوز على يوفنتوس: بطاقة التأهل لا تزال في الملعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد خيمينيز نجم أتلتيكو مدريد عقب الفوز على يوفنتوس بهدفين نظيفين في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بأن بطاقة التأهل لا تزال في الملعب.

وقال خيمينيز في تصريحات صحفية عقب المباراة : "سنذهب لتورينو بُغية تسجيل هدف هناك، نحن نؤمن بحظوظنا وإمكانياتنا".

واختتم خيمينيز تصريحاته قائلاً : "قدمنا مباراة بطولية أمام فريق قوي، كنا نعرف أن المباراة ستُلعب على تفاصيل صغيرة جداً وبطاقة التأهل لا تزال في الملعب".