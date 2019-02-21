رياضة | سترلينج بعد الفوز على شالكه: حققنا نتيجة مثالية في ألمانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سترلينج بعد الفوز على شالكه: حققنا نتيجة مثالية في ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سترلينج نجم مانشستر سيتي عقب الفوز على شالكه بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا بأنهم حققوا نتيجة مثالية في ألمانيا.

ونجح مانشستر سيتي، في الفوز، على مضيفه شالكه 3-2 الأربعاء، على ملعب فيلتينس أرينا، بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



وقال سترلينج في تصريحات صحفية عقب المباراة : "حققنا نتيجة مثالية في ألمانيا، ونأمل أن نواصل هذه السلسلة من النتائج في القادم".