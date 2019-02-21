رياضة | يوفنتوس يفشل في كسر نحسه أمام الأندية الاسبانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يوفنتوس يفشل في كسر نحسه أمام الأندية الاسبانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد بثنائية نظيفة وذلك مساء الأربعاء، في مباراة ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم 2018/19.

ويعتبر يوفنتوس هو ثاني فريق يخسر 15 مباراة في دوري الأبطال ضد الأندية الإسبانية، بعد بايرن ميونخ (16 مباراة).

وستقام مباراة الإياب بين الطرفين يوم 12 مارس المقبل على ملعب يوفنتوس "أليانز ستاديوم" وذلك في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مدينة القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

وجاءت ثنائة أتلتيكو مدريد في شباك يوفنتوس بأقدام أوروجوانية؛ خوسيه خيمينيز ودييجو جودين مدافعا الفريق الاسباني.