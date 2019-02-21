شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع يوفنتوس: سنفوز في تورينو على أتليتكو مدريد والان مع التفاصيل

الخليج 365- أكد جورجيو ‏كيلليني مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي، أن التفاصيل الصغيرة تغير المباريات، مشيرا إلى أن أتليتكو عاقبهم عبر الكرات الثابتة.

وأضاف كيلليني في تصريحات صحفية : "كان يجب أن نكون أكثر حذرا، وسنعيد ترتيب أنفسنا لأنه بإمكاننا أن نفعلها في تورينو، ونحن هادئين وبإمكاننا المحاولة".

وتابع : " لايزال يتبقى ثلاثة أسابيع عن مباراة الإياب، وسنفوز في تورينو، وسنسعى من أجل التأهل إلى الدور القادم في بطولة دوري أبطال أوروبا".

يذكر أن أتليتكو مدريد نجح في تحقيق الفوز على فريق أتليتكو مدريد، بنتيجة هدفين نظيفين في مدريد.