شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع يوفنتوس: سنفوز في تورينو على أتليتكو مدريد والان مع التفاصيل
الخليج 365- أكد جورجيو كيلليني مدافع نادي يوفنتوس الإيطالي، أن التفاصيل الصغيرة تغير المباريات، مشيرا إلى أن أتليتكو عاقبهم عبر الكرات الثابتة.
وأضاف كيلليني في تصريحات صحفية : "كان يجب أن نكون أكثر حذرا، وسنعيد ترتيب أنفسنا لأنه بإمكاننا أن نفعلها في تورينو، ونحن هادئين وبإمكاننا المحاولة".
وتابع : " لايزال يتبقى ثلاثة أسابيع عن مباراة الإياب، وسنفوز في تورينو، وسنسعى من أجل التأهل إلى الدور القادم في بطولة دوري أبطال أوروبا".
يذكر أن أتليتكو مدريد نجح في تحقيق الفوز على فريق أتليتكو مدريد، بنتيجة هدفين نظيفين في مدريد.
كانت هذه تفاصيل خبر مدافع يوفنتوس: سنفوز في تورينو على أتليتكو مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.