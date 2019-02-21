شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي ينتزع فوزا قاتلا أمام شالكه والان مع التفاصيل

الخليج 365- فاز مانشستر سيتي، على مضيفه شالكه 3-2 الأربعاء، على ملعب فيلتينس أرينا، بذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

أحرز هدفي شالكه نبيل بن طالب من ركلتي جزاء، في الدقيقتين 38، 45، بينما أحرز سيرجيو أجويرو، وليروي ساني، ورحيم سترلينج، أهداف المان سيتي، في الدقائق 18، 85، 90.

وشهدت المباراة حصول الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي، مدافع السيتي، على بطاقة حمراء، ليتأكد غيابه عن مواجهة الإياب في ملعب الاتحاد، في 12 مارس المقبل.