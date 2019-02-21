السيتي يتخطى شالكه بثلاثية في دوري الأبطال

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٢١ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٠٠ ص
?حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، فوزًا غاليًا على مضيفه شالكه الألماني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأربعاء على ملعب "فيلتينس ارينا"، في ذهاب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا. تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 18 من زمن المباراة، عن طريق سيرجيو أجويرو، قبل أن يتعادل نبيل بن طالب لشالكه من ركلة جزاء في الدقيقة 38 وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول استطاع بن طالب إحراز الهدف الثاني له ولفريقه من ركلة جزاء أيضًا، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين مقابل هدف.
وفي الدقيقة 85 تمكن ليروي ساني من تسجيل هدف التعادل للسيتي من ركلة حرة مباشرة وفي الدقيقة الأخيرة من اللقاء أحرز رحيم سترلينج الهدف الثالث لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.وشهد اللقاء طرد الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي مدافع فريق مانشستر سيتي في الدقيقة 68 بعد حصوله على الإنذار
وفي الدقيقة 85 تمكن ليروي ساني من تسجيل هدف التعادل للسيتي من ركلة حرة مباشرة وفي الدقيقة الأخيرة من اللقاء أحرز رحيم سترلينج الهدف الثالث لتنتهي المباراة بفوز مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.
وشهد اللقاء طرد الأرجنتيني نيكولاس أوتاميندي مدافع فريق مانشستر سيتي في الدقيقة 68 بعد حصوله على الإنذار الثاني.
بهذه النتيجة يضع السيتي قدمًا في ربع نهائي البطولة وأصبح على بعد خطوة واحدة من التأهل حيث أصبح شالكه مطالب بالفوز بفارق هدفين في لقاء الإياب المقرر إقامته يوم 12 مارس المقبل وهو أمر صعب في ظل الحالة الفنية العالية التي يمر بها الفريق الإنجليزي.
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