انت الان تتابع لاسارتي يتحدث عن الفوز على الداخلية وهبوط المستوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٢٠ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٢٩ م
عبر الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته عقب فوز فريقه على الداخلية بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد بتروسبورت ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوي الممتاز. وقال لاسارتي عقب نهاية المباراة: «حققنا فوزا مستحقا، والفريق سيطر على مجريات المباراة في الشوط الأول». وأضاف: «في الشوط الثاني عانينا بعض الشيء، والمنافس نجح في إحراز هدف من ركلة جزاء، وفي النهاية نجحنا في السيطرة على المباراة، وأحرزنا هدفا ثالثا».
وأوضح: «قمت بإخراج هشام محمد من المباراة بعدما شعر بألم بسيط في الشوط الأول، ودفعت بكريم نيدفيد بدلا منه». وواصل: «من الصعب أن نخوض مباراة كل 3 أيام، لكننا نجحنا في تقليل عدد الإصابات في الفريق، اليوم حدث هبوط في المستوى في الشوط الثاني، ولم يكن في الناحية البدنية، لكنه كان في التكتيك
وأوضح: «قمت بإخراج هشام محمد من المباراة بعدما شعر بألم بسيط في الشوط الأول، ودفعت بكريم نيدفيد بدلا منه».
وواصل: «من الصعب أن نخوض مباراة كل 3 أيام، لكننا نجحنا في تقليل عدد الإصابات في الفريق، اليوم حدث هبوط في المستوى في الشوط الثاني، ولم يكن في الناحية البدنية، لكنه كان في التكتيك الفني، ولكن الفريق في النهاية استعاد السيطرة، ونجح في إحراز الهدف الثالث».
وحقق الأهلي، فوزًا مهمًا على نظيره الداخلية، بثلاثة مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب «بتروسبورت» ضمن مباريات الجولة الـ23 من بطولة الدوري المصري الممتاز، ليرفع رصيده إلى 45 نقطة، ويشعل المنافسة في المقدمة بعد تعادل الزمالك أمام طلائع الجيش،
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