انت الان تتابع أتلتيكو مدريد يحطم دفاع يوفنتوس بثنائية في 5 دقائق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٢١ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٠٦ ص

تمكن أتلتيكو مدريد الإسباني، من تحقيق فوزًا غاليًا على ضيفه يوفنتوس الإيطالي بهدفين دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين، مساء الأربعاء، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو»، في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا. دخل الفريقين المباراة بتحفظ واضح من كلاهما، وأن كانت الأفضلية نسبية لأتلتيكو مدريد بقيادة الأرجنتيني دييجو سيميوني، لكن دفاع اليوفي كان في الموعد وأفسد كل المحاولات، بينما لم يقدم ثلاثي هجوم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، وباولو ديبالا، وماريو ماندزوكيتش الأداء المنتظر في الـ45 دقيقة الأولى لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.

الهدف الأول لأصحاب الأرض جاء عن طريق خوسي ماريا خيمينيز في الدقيقة 78 مستغلًا ارتباك دفاع اليوفي ولم يتمكن لاعبي الفريق الإيطالي من تشتيت الكرة ليضعها في شباك الحارس تشيزني. وتمكن دييجو جودين من تسجيل الهدف الثاني لأتلتيكو في الدقيقة 83 من عمر المباراة، من عرضية للنجم الفرنسي أنطوان جريزمان فشل دفاع