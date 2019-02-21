شكرا لقرائتكم خبر عن أتلتيكو مدريد يفوز على يوفنتوس بهدفين في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزًا ثمينًا على مضيفه يوفنتوس الإيطالي، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب واندا ميتروبوليتانو، في ذهاب الدور ثمن النهائي لبطولة دوري ابطال أوروبا.

انتهى الشوط الأول من اللقاء بالتعادل السلبي، والذي شهد هجمات متعددة من الفريقين، وغلب الضغط العالي والتكتل الدفاعي على أجواء اللقاء في نصفه الأول.

نجح المدافع الأوروجوياني خيمنيز في التقدم لفريقه بعدما استغل دربكة دفاعية بين لاعبي اليوفي، وسدد محرزًا هدف التقدم لفريقه، في الدقيقة 78.

وأضاف المدافع الأوروجواياني الآخر دييجو جودين مدافع الأتلتي الهدف الثاني لصالح فريقه من متابعة لكرة مرتدة في الدقيقة 83.

يذكر أن لقاء الإياب سيقام يوم 12 مارس المقبل، على ملعب يوفنتوس أرينا.