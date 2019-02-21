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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

ما بين أمل البقاء وطموح المحافظة على اللقب يستضيف الاتحاد نظيره الهلال مساء اليوم (الخميس) على ملعب الجوهرة بجدة، وذلك عند الساعة 8:25، ضمن لقاءات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يدخل الاتحاد صاحب الأرض والجمهور هذا اللقاء محتلاً المركز الـ15 ما قبل الأخير برصيد 15 نقطة، ورغم ما يقدمه الفريق من مستوى جيد في الدور الثاني (لم يخسر أي لقاء من اللقاءات الـ5 وتمكن من حصد 9 نقاط) إلا أنه مطالب من جماهيره بإحراز المزيد من النقاط والانتصارات لتجاوز خطر الهبوط الذي يحيط بالفريق منذ بداية الدوري وإلى الآن، لذا فإن الفريق الاتحادي يطمح للخروج بالنقاط الـ3 للوصول للنقطة 18 وتجاوز مركزه الحالي ما قبل الأخير في حالة تعثر منافسيه الفيحاء والباطن. وتكمن قوة الاتحاد الحالية في دفاعه بوجود المحترف داكوستا وبجواره زياد الصحفي، كما يبرز في الهجوم الثنائي الدولي فهد المولد وعبدالعزيز البيشي، اللذان تعقد عليهما الجماهير الاتحادية آمالا كبيرة في إخراج فريقهم من المأزق الحالي. أما فريق الهلال، فإنه يدخل هذا اللقاء متصدرا للدوري برصيد 49 نقطة جمعها من 15 انتصارا و4 تعادلات وخسارة وحيدة. ويسعى الفريق الهلالي لمواصلة سلسلة انتصاراته والاقتراب أكثر من تحقيق لقب الدوري، لاسيما أن أبرز لاعبيه يوجدون في خطوط المقدمة بوجود الثلاثي الأجنبي غوميز وكاريلو وجوفينكو، كما يبرز في الخطوط الخلفية الحارس علي الحبسي والمدافعان بوتيا وديجينيك، ورغم غياب الثنائي كارلوس إدواردو بسبب الإيقاف وعبدالله عطيف بسبب الإصابة، إلا أن الفريق يملك عناصر قادرة على تحقيق الفوز والعودة بالنقاط الـ3.