هتان يواجه العميد بـ«المحطة الثالثة»

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) يواجه النجم الهلالي هتان باهبري فريقه السابق الاتحاد بقميص الزعيم، في مباراة الكلاسيكو الليلة على ملعب الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة 21 من دوري كأس الأمير

يواجه النجم الهلالي هتان باهبري فريقه السابق الاتحاد بقميص الزعيم، في مباراة الكلاسيكو الليلة على ملعب الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ سبق لباهبري أن لعب ضد العميد بقميصي الشباب والخليج. ويطمح باهبري في الظهور بالصورة الفنية الجيدة في لقاء الكلاسيكو رغم أنه سيواجه الفريق الاتحادي الذي بدأ معه مشواره الكروي. ويتطلع هتان لمواصلة استغلال ثقة المدرب زوران والعمل على المساهمة مع زملائه في تحقيق الانتصار والعودة بالنقاط الـ3 للرياض، والانفراد بصدارة الدوري.

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