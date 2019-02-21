شكرا لقرائتكم خبر عن الفوال والحماد: المواجهة مهمة للعميد والزعيم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999

اتفق المحللان الرياضيان الاتحادي عبدالله فوال والهلالي سعود الحماد، على أهمية مواجهة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال التي ستقام على ملعب الجوهرة بجدة ضمن مباريات الجولة (21) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وتمنى الفوال والحماد حضور المتعة والإثارة في المباراة، خصوصا أنها تأتي وسط ظروف متباينة للعميد والزعيم، ويبحثان عن النقاط الثلاث، فالاتحاد يطمح للهروب من شبح الهبوط، والهلال يرغب في الانفراد بصدارة الدوري، وإليكم آراء الثنائي الاتحادي الهلالي وفق ما تحدثا به عبر "الخليج 365":

بداية، قال اللاعب الاتحادي السابق عبدالله فوال إن لقاء الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال سيكون قوياً ومثيراً، موضحا أن المباراة على الأوراق تذهب لصالح الزعيم المستقر فنياً وإدارياً، لكن لا يعني ذلك بأن العميد سيسلم المباراة للخصم.

وتحدث الفوال عن مدربي الفريقين الكرواتيين بيليتش وزوران فذكر أن مدرب الاتحاد يسعى جاهداً لكسب المباراة والنقاط الثلاث، كون الفريق يصارع للهروب من شبح الهبوط، فهو بكل تأكيد لن يبالغ بالهجوم على سبيل الدفاع، لأنه لا يريد أن يخسر، فالواضح بأنه سيعتمد على الهجمات المرتدة مستغلاً سرعة اللاعبين فهد المولد ورودريغيز، فيما المدرب الهلالي سيدخل المباراة بنشوة الانتصارات والبحث عن الاستمرار في صدارة الدوري، وبالرغم من الغيابات الكبيرة لدى الفريق إلا أن لديه البديل الجاهز الذي يعوض أي غياب مهما كان اسمه، وهذا الأمر هو ما جعل الزعيم مختلفاً عن الأندية الأخرى ومتفوقاً عليها فنياً، فالمباراة ستكون قمة في مستواها الفني لوجود كوكبة من النجوم الكبار الذين يمثلون الفريقين، فهي مواجهة من العيار الثقيل ونقاطها مهمة لكلا الفريقين.

من جهته، اعتبر اللاعب الهلالي السابق سعود الحماد أن مواجهة الكلاسيكو بين العميد والزعيم تأتي وسط ظروف مختلفة من كلا الفريقين، فالاتحاد يمر لاعبوه بظروف نفسية بسبب النتائج الماضية، وحلولهم في المركز ما قبل الأخير، ما جعل الفريق يعاني من شبح الهبوط خلال الموسم الحالي، وسيواجه الهلال المستقر فنياً وإدارياً، والمنتشي محلياً وعربياً، والمتصدر لبطولة الدوري، ويملك جميع الحلول داخل المستطيل الأخضر، وعلى الرغم من أن الفريق الاتحادي يلعب على أرضه وبين جماهيره سوف يضع جميع ثقله في هذه المواجهة، ويسعى للفوز والحصول على العلامة الكاملة سعياً لتحسين مركزه، ومواصلة الانتصارات في الجولات القادمة من أجل الهروب من الهبوط، وتعويض جماهيره الوفية على حساب الزعيم.

وأضاف قائلا: «الفريق الهلالي يدرك أهمية وصعوبة المباراة رغم الفارق الفني والنقطي، ويسعى للاستمرار في تحقيق الانتصارات للمحافظة على توسيع الفارق النقطي، والانفراد بالصدارة من أجل المحافظة على لقبه للمرة الثالثة».

وتطرق الحماد للحديث عن مدربي الفريقين بقوله: «زوران يملك جميع الأسلحة رغم بعض الغيابات، وبيليتش غير مستقر على تشكيلة الفريق خلال الجولات السابقة، ولديهما خلفية كاملة عن نقاط الضعف والقوة في الفريقين، ويعرفان مصادر الخطورة، ففي الهلال قوميز، وجوفينكو، وكاريلو، وسالم الدوسري، ومساندة قويه من ظهيري الجنب البريك والشهراني، وبالنسة للاتحاد فهناك فهد المولد، ورودريغيز، وفيلانويفا والمدافع المميز داكوستا، وسوف يضع كل مدرب الخطة والتكتيك المناسبين لمواجهة الكلاسيكو الليلة».