شكرا لقرائتكم خبر عن العوضي والشحي: التوقع صعب في «كلاسيكو التناقضات» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999

قال الإعلامي الإماراتي خالد العوضي عن لقاء الكلاسيكو الذي سيجمع الاتحاد والهلال: «إنها موقعة التناقضات على الورق، والواقع يقول إنها في متناول الزعيم الذي يقدم موسما استثنائيا، لكن المحيط التاريخي يفرض على الجميع عدم التكهن بحكم التنافس المحتدم بين الكبيرين رغم الوضع الصعب الذي يعانيه العميد، الذي يعتبر غريبا بحد ذاته، والشواهد كثيرة، ففي عز مشكلات الاتحاد الإدارية والفنية وغيرها كان منافسا شرسا، والموسم الماضي شاهد على ذلك، واليوم بعد حل الكثير من المشكلات تجد الفريق ينافس على الهبوط، ورغم كل هذه التناقضات المتعة مضمونة في مواجهة الليلة».

وأضاف: «الهلال لا تجد فيه نقاط ضعف، فهو يملك مدربا قديرا، وترسانة رهيبة من اللاعبين المحليين والأجانب لا يقلون عن بعض من ناحية الجودة العالية التي يتمتعون بها في القائمتين الأساسية والاحتياطية، وكل المؤشرات ترجح كفة الزعيم على العميد، وهو الأقرب للاحتفاظ باللقب بحكم الفارق النقطي، والأفضل في كل الإحصاءات المتعلقة بالدوري عن أقرب منافسيه، بعكس الاتحاد الذي نلاحظ عليه -في الآونة الأخيرة- تحسنا طفيفا في المستوى الفني، خصوصا بعد الانتدابات الأخيرة والاستقرار على المدرب بيليتش، ويحتاج الفريق لوجود داكوستا لقيادة الدفاع الذي يعاني من عدم التنظيم والانضباطية، ولابد أن يفوز لحاجته للنقاط من أجل الابتعاد عن شبح الهبوط الذي يطارده في الدوري».

فيما اعتبر الإعلامي الإماراتي صالح الشحي المباراة بأنها لن تكون سهلة على الفريقين، مؤكدا أن مباريات العميد والزعيم دائما لا تخضع لمقاييس فنية معينة ومن الصعب توقع الفوز لأي فريق في مواجهة الكلاسيكو الليلة. وقال: «الاتحاد يدخل هذه المباراة وهو فاقد المنافسة، لكن هذا لا يعني أنه سيسلم المباراة للهلال»، مبينا أن الفريق الاتحادي إذا لعب بطريقة فتح الملعب فقد يخسر بنتيجة كبيرة، لذلك يجب عليه أن يلعب بطريقة تناسب قوته الحالية، مشيرا إلى أن الهلال لديه انضباط على المستوى الفني والإداري، وهذه هي أهم مقومات الفريق الناجح، ولذلك سيفرض أسلوبه نتيجة الاستقرار الحاصل في الفريق الموسم الحالي، ولن يفرط في نقاط المباراة، وسيعمل على تحقيق الانتصار والانفراد بصدارة الدوري.