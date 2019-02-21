مدرج العميد ينتظر بصمة «الثلاثي»

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) تنتظر جماهير الاتحاد بصمة فنية جميلة من الثلاثي الأجنبي الجديد بريجوفيتش ورودريغيز وسانوغو في مباراة الكلاسيكو الليلة، على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة 21 من دوري كأس الأمير

تنتظر جماهير الاتحاد بصمة فنية جميلة من الثلاثي الأجنبي الجديد بريجوفيتش ورودريغيز وسانوغو في مباراة الكلاسيكو الليلة، على استاد الجوهرة بجدة، ضمن مباريات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ نجح حتى الآن اللاعب داكوستا في وضع بصمته بهز شباك الوحدة بهدف جميل، فيما تأمل جماهير العميد من الثلاثي التسجيل في مواجهة الهلال، والمساهمة في تحقيق الفوز وحصد النقاط الـ3 التي ستقود الفريق للتقدم للمركز الـ14 في سلم ترتيب فرق الدوري الموسم الحالي.

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