الأهلي يفشل في اختبار النموذجي

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة) رد الفتح اعتباره من ضيفه الأهلي، وألحق به الهزيمة السابعة في الدوري، بعد أن انتصر عليه 2/1، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس (الأربعاء)، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي رد الفتح اعتباره من ضيفه الأهلي، وألحق به الهزيمة السابعة في الدوري، بعد أن انتصر عليه 2/1، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس (الأربعاء)، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، في انطلاقة الجولة الـ21 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. سجل للفتح لاعبه محمد المجحد (د:7، 90)، فيما جاء هدف الأهلي الوحيد عن طريق مهند عسيري (د:73). شهد اللقاء سيطرة مبكرة للفتح، مستفيداً من عاملي الأرض والجمهور، وتحقق له ما أراد في الدقيقة السابعة، بعد تمريرة جميلة من ياسين حمزة، لزميله محمد المجحد الذي ارتطمت كرته في اللاعب عبدالله تارمين، ليتغير اتجاهها وتخادع الحارس محمد العويس، ليحرز الفتح هدفه الأول. وفي الشوط الثاني، ضاعف الأهلي من هجومه لتعديل النتيجة، وأضاع عمر السومة كرتين؛ الأولى رأسية صدها الحارس بصعوبة، والأخرى سددها فوق العارضة. وفي الدقيقة 73 تمكن مهند عسيري من إحراز التعادل للأهلي، بعد رأسية جميلة عجز الحارس عن صدها. وقبل نهاية المباراة عاد محمد المجحد مجدداً وقدم فاصلا مهاريا بتجاوزه 3 مدافعين، وسددها أرضية في الزاوية البعيدة عن محمد العويس، هدفا ثانيا للفتح في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بفوز الفتح 2/1، ويرفع رصيده إلى 31 نقطة ويحتل المركز السادس مؤقتاً، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 36 نقطة في المركز الرابع.



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