شكرا لقرائتكم بعد 21 عاماً..بيليتش وزوران يجتمعان على المستطيل الأخضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيتواجه سلافين بيليتش وزميله السابق زوران ماميتش في مباراة الكلاسيكو بين اتحاد جدة والهلال يوم الخميس ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان سلافين بيليتش وزوران ماميتش قد اجتمعا عند نيل منتخب كرواتيا الميدالية البرونزية لكأس العالم 1998، رغم أن كلاهما أبصرا النور في دولة يوغسلافيا سابقا. وفي المستطيل الأخضر لعب كلا الرجلين في خط الدفاع لكن بتفاوت في مسألة التألق مع ارتداء قميص منتخب البلاد.

فيملك بيليتش في رصيده 44 مباراة دولية مسجلا 3 أهداف وكان عنصرا أساسيا في جميع مباريات كرواتيا في المونديال الفرنسي ومن بعدها بعامين لعب جميع مباريات كأس أوروبا 1996 في إنجلترا. أما زوران ماميتش فشارك في 6 مباريات فقط مع كرواتيا ولم يكمل 90 دقيقة في أي منها، كما ظهر أساسيا مرة واحدة أمام تركيا في كأس كيرن الودية في يونيو 1996 في اليابان وجلس على مقاعد البدلاء في مباريات كرواتيا في كأس العالم ولم يستدعى بعدها.

ولم يتجاور ماميتش وبيليتش أبدا في أرض الملعب مع المنتخب، وكان أقرب ما حدث بينهما في مواجهة البوسنة في تصفيات كأس العالم، حيث عرفت أرض بولونيا الإيطالية مشاركة بيليتش أساسيا وتسجيله الهدف الأول من رباعية كرواتية في اللقاء، وقبل دقيقة من النهاية غادر بيليتش الميدان تاركا المجال للبديل ماميتش ليشارك.

وتجمع جدة يوم الخميس، بين أبناء كرواتيا في ملعب لكرة القدم لأول مرة منذ 11 يوليو 1998 عندما خاضت كرواتيا لقاء المركز الثالث بالمونديال في باريس.