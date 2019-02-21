الهيئة العامة للرياضة تبحث التعاون مع الأولمبية المصرية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث سعيد عبدالغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة خلال استقباله المهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث في مكتبه بدبي سبل ومجالات تعزيز التعاون بين الهيئة واللجنة.

وأوضح سعيد عبدالغفار خلال اللقاء أن الهيئة حرصت خلال الفترة الأخيرة على تعزيز التعاون وتفعيل الشراكات الدولية العربية والعالمية من أجل الوصول إلى أفضل النتائج الداعمة لتطوير القطاع الرياضي في الدولة والمنطقة.

وأشاد بجهود اللجنة الأولمبية المصرية وما تقدمه للرياضة والرياضيين في مصر، وسعيها نحو الاطلاع على أفضل الممارسات الخارجية المساهمة في تعزيز مكانة الرياضية وفتح آفاق التعاون المشترك.

وأشاد سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية بمكانة رياضة الإمارات ومنشآتها المدعمة بالخدمات والتقنيات المتقدمة ودورها البارز عالمياً من خلال مشاركاتها الدولية،وأبدى إعجابه بما شاهده من احترافية في إدارة وتنظيم الفعاليات.

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