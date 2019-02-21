مجموعة سيتي تستحوذ على «سيشوان جيونو»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مجموعة سيتي لكرة القدم و«أبتيك» و«تشاينا سبورتس كابيتال» أمس، عن شراء نادي «سيشوان جيونو» لكرة القدم من مدينة تشنجدو، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية بالصين، وذلك في حدث شهد حضور مجموعة من المسؤولين الحكوميين ومشجعي النادي وكبار التنفيذيين في الشركات المستحوذة.

وتملك مجموعة سيتي لكرة القدم العديد من الشركات الرياضية في مجال كرة القدم على مستوى العالم، بما في ذلك مجموعة من نوادي كرة القدم المحترفة والأكاديميات الرياضية وشركات الدعم الفني والتسويق، وتشمل قائمة أندية المجموعة كلاً من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ونادي نيويورك سيتي الأمريكي.