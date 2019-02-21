شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتحاد للطيران» تدعم الحدث والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تدعم الاتحاد للطيران الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص في أبوظبي 2019 بحملة إعلامية عنوانها «اخترنا أن نرتقي بأنفسنا»، وبثت الاتحاد للطيران فيديو يدعم الحدث الكبير الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي الشهر المقبل.

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