20 فريقاً تطارد حلم لقب طواف الإمارات للدراجات الهوائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تتجه أنظار العالم في الفترة من 24 فبراير/شباط الجاري وحتى 2 مارس/آذار المقبل، على الإمارات، حيث يشارك 20 فريقاً عالمياً في طواف الإمارات بنسخته الأولى، والذي يعد الطواف الوحيد في الشرق الأوسط ضمن أجندة سباقات الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وتضم الفرق ال20 نخبة من أبرز أبطال العالم في سباقات الدراجات الهوائية، يتنافسون خلال 7 مراحل ترمز للإمارات السبع كشعار موحد للحدث، على اللقب الثمين.

يأتي في مقدمة الفرق المشاركة، فريق الإمارات الذي تأسس تحت اسم «لامبري» واستمر على هذا الاسم لمدة 20 عاماً قبل أن يتغير إلى اسم الإمارات في عام 2017 ويديره البطل الإيطالي السابق جوسيبي ساروني الذي فاز بلقب 25 مرحلة للسباقات الكبرى وحقق الفريق 19 فوزا في عام 2017 منها الفوز بمرحلة في طواف إيطاليا بواسطة الدراج جان بولانك ومرحلة في طواف إسبانيا بواسطة الدراج ماتيشموهوريتش، ويقود الفريق الدراج الإماراتي يوسف ميرزا، فيما كانت بداية فريق بحرين- مريدا البحريني، عام 2016 وهو أول فريق من منطقة الشرق الأوسط يحصل على رخصة المشاركة في الجولة العالمية للاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، وبدأ فريق اي جي 2 آر لا مونديال الفرنسي، نشاطه عام 1992، وحقق أكثر من 430 فوزا، فيما يعتبر فريق استانا برو -كازاخستان جزءاً من نادي رئيس الدولة للرياضة في كازاخستان، أما فريق بورا هانز جروهي- الألماني فانطلق في عام 2010 باسم «نت آب» ثم أصبح فريقاً قارياً محترفاً في عام 2011، وتأسس فريق سي سيسي البولندي نتيجة دمج فريقي بي إم سي الأمريكي وفريق سبرانديبولوكوايس البولندي، ويضم دراجين متميزين من بينهم البلجيكي جريج فان افريميت حامل الميدالية الذهبية لأولمبياد ريو دي جانيرو 2016 والفائز بسباق باريس روبيا 2017، وبدأ فريق دي سيي يوني كويك - ستب البلجيكي في عام 2003 في مدينة فيفلجيم البلجيكية، ويملك الفريق حتى الآن اكثر من 600 انتصاراً، فيما انطلق فريق بي إم سي- الأمريكي عام 2006 من مقره الرئيسي في سانتا روزا، كاليفورنيا، أمريكا، والفريق من مؤسسي مجموعة فيلون وحقق 48 فوزا في عام 2017 ويضم الفريق مجموعة من الدراجين المتخصصين في سباقات اليوم الواحد.

وتأسس فريق ايديوكشينفيرست- داراباك كانون ديل الأمريكي عام 2005 بواسطة جوناثان فوترزو دوجا يليس ثم أصبح الأسترالي مايكل داراباك شريكاً في الفريق بداية من عام 2016.

ويعتبر فريق لوتو سودال البلجيكي من أقدم فرق الدراجات الهوائية للمحترفين حيث كان «لوتو» راعياً شريكاً للفريق منذ 1984 ثم أصبح راعياً كاملاً للفريق منذ 1985 فيما انضم سودال كشريك ثانٍ بداية من يناير/كانون الثاني 2015، وانضم فريق ميتشيلتون-سكوت الأسترالي إلى الجولة العالمية بداية من 2012، أي بعد عام واحد من تأسيسه.

ويعتبر فريق موفي ستار- الإسباني، أفضل فريق في العالم لأربع سنوات متتالية، وهو أيضا من أفضل فرق الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية من ناحية التصنيف وتأسس عام 1980 باسم «رينولدز» واستمر بذلك الاسم حتى 1989 ثم تحول اسمه إلى «بانستو» وحقق 852 انتصارا 14 منها في سباقات الطواف الثلاثة الكبرى، فيما انطلق فريق دايمنشن داتا- الجنوب إفريقي عام 2007 وفي عام 2016 حصل على رخصة المشاركة في الجولة العالمية، ليكون أول فريق إفريقي يحصل على هذه الصفة، وتحت اسم «كوانتوم» تأسس فريق لوتو -جمبو الهولندي عام 1984، بواسطة جان راس الذي أصبح الراعي الرئيسي للفريق بداية من 2015، ويعتبر فريق كاتوشا- البيسين- السويسري، أول فريق روسي يحصل على رخصة المشاركة في الجولة العالمية قبل أن يتحول إلى سويسرا بداية من 2016 وحقق أكثر من 200 انتصار بداية من 2009، فيما بدأ فريق سكاي البريطاني، في عام 2009، وحقق أول فوز كبير له في عام 2012، وكانت انطلاقة فريق سن ويب- الألماني، في عام 2005 برعاية شركة سن ويب وحقق 39 انتصاراً في سباقات الطواف الثلاثة الكبرى، وتأسس فريق تريك سيجا فريدو الأمريكي، عام 2011 باسم ليوبارد تريك وحقق الفوز بلقب طواف إسبانيا 2013، كما حقق 25 لقباً على مستوى أمريكا، ولقبين لطواف فلاندرز وسباق باريس- روبيا، فيما انطلق نظيره نوفو نور ديسك الأمريكي عام 2005 عبر فيل سوزرلاند و جو إليدريج، وأسسه رياضيون يعانون من مرض السكري، وهم متخصصون أيضا في سباقات الترايثلون ويمثلون 20 دولة مختلفة، كما بدأ فريق غاز بروم الروسي عام 2012 وهو فريق قاري للمحترفين يضم دراجين روساً بنسبة 100% وحقق أكثر من 60 انتصارا.

هذا وأعلنت اللجنة المنظمة لطواف الإمارات عن تدشين مركزين لاعتماد التصاريح، الأول في حلبة مرسى ياس بأبوظبي عند البوابة رقم 20 يبدأ العمل به من يوم الجمعة وحتى يوم الأحد أولى جولات الطواف، أما المركز الثاني فسيكون في سكاي دايف بدبي ويفتح أبوابه ابتداء من يوم 26 فبراير وحتى ختام طواف الإمارات بالجولة الأخيرة التي ستقام بدبي يوم 2 مارس، وتفتح أبواب المركزين من الساعة 9 صباحاً وحتى 6 مساءً.