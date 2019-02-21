شكرا لقرائتكم خبر عن «الهيئة» تجتمع مع اتحاد الكرة اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مسعد عبد الوهاب
يستقبل سعيد عبد الغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، في العاشرة من صباح اليوم بمقر الهيئة في دبي، وفد اتحاد كرة القدم، تلبية لطلب الأخير الاجتماع مع الهيئة في رسالة تلقاها عبد الغفار من أمين عام اتحاد كرة القدم محمد بن هزام، وذلك لبحث سبل إعادة الدعم عن طريق «الاستثناء» من تطبيق حكم المادة 26 التي تحظر ازدواجية المناصب حتى نهاية الدورة الحالية، وهو ما ترفضه الهيئة لجهة إصرارها على احترام إنفاذ القوانين الحاكمة والمنظمة للعمل الرياضي.
وسيتم خلال الاجتماع بحث بدائل ستطرح من قبل وفد اتحاد الكرة من أجل إعادة الدعم الذي كانت الهيئة أوقفته عن الاتحاد بدءاً من الشهر الحالي بسبب مخالفته اللائحة التنفيذية للاتحادات فيما يخص عدم قيامه بتعديل أوضاع ثلاثة من أعضائه لديهم ازدواجية في المناصب لجمعهم بين عضويتهم في مجلس إدارة اتحاد الكرة ومناصب أخرى في الأندية، بالمخالفة لأحكام المادة 26 من اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية، وهم: خليفة الجرمن رئيس مجلس إدارة نادي عجمان، ومحمد اليماحي نائب رئيس شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، وراشد الزعابي عضو مجلس إدارة نادي الوحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر «الهيئة» تجتمع مع اتحاد الكرة اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.