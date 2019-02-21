شكرا لقرائتكم خبر عن اشتعال المنافسة بكروية «فريجي 1» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحضور الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الاجسام والقوة البدنية تواصلت منافسات النسخة الأولى من بطولة «فريجي 1» لسباعيات كرة القدم التي تقام على ملاعب يونايتد بكورنيش الفجيرة تحت شعار «حمد بن سيف في القلب»، حيث أسفرت مواجهات الدور التمهيدي عن فوز قدفع على مضب 2-صفر، والعود على الاتحاد 7-1، والبردي على العالولة 2-1، وشريتوت على الخوير 4/صفر.
وأعرب الشيخ عبد الله الشرقي راعي البطولة عن سعادته بالتنافس القوي والحضور الجماهيري الغفير الذي تشهده «فريجي 1» ومساهمتها في تشجيع المجتمع بمختلف أطيافه وشرائحه على ممارسة الأنشطة الرياضية وجعلها نمط حياة وثقافة.
وأعلن خالد المطيري مدير البطولة عن رفع سقف الجوائز المالية للفائزين فضلا عن العديد من المبادرات المجتمعية مع عام التسامح بجانب العديد من السحوبات والهدايا المقدمة للجمهور.
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